埃及石油和矿产资源部与美国能源公司Chevron公布了在地中海Nargis-2天然气井进行评价钻井的积极结果。据Asharq Al-Awsat报道，钻井工作于5月启动，Chevron、其合作伙伴以及埃及天然气控股公司EGAS参与其中。

新的含气层

Nargis-2井证实了此前在Nargis-1发现的含气储层的延续。此外，作业期间还发现了另一处具有良好特征的含气层。该部表示，这使得继续评估该区块的天然气资源及其开发潜力成为可能。

该井钻至超过5,000米的深度。评价结果表明，存在有效厚度最高达35米的含气储层。该部指出，这些数据为进一步开展有关该发现总体潜力及其开发方案的技术研究提供了积极信号。

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Nargis发现的评价

Nargis天然气发现于2022年作出。Nargis-2钻井旨在确定这一发现的规模，并测试更深的地质构造，包括具有高温和高压的地层。

埃及石油和矿产资源部将加快开发尚未开发的天然气发现视为其提高国内天然气产量战略的一部分。Chevron是海上Nargis特许区的运营商，其合作伙伴包括意大利Eni、来自阿联酋的Mubadala以及埃及Tharwa Petroleum Company。

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