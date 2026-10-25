10月初，从美国墨西哥湾沿岸向中国运输石油的成本达到每航次8000万美元。这大约是多年平均运价的十倍。OilPrice报道称，高昂的运费几乎抵消了向亚洲供应美国石油的经济可行性。

此后，运价从10月初的创纪录水平回落，但本周用超级油轮将石油从美国运往亚洲的成本仍约为每航次6000万美元。因此，亚洲炼油厂减少了对11月交付美国原油的订单。

亚洲采购减少

据彭博社援引的交易员数据，本月亚洲炼油商订购了约2500万桶于11月交付的美国石油。这比9月少约50%。船舶追踪分析师认为，如果采购速度在交易周期结束前不发生变化，11月美国石油对亚洲的供应量可能降至七年来最低水平。

Valero Energy国际供应和石油贸易副总裁兰迪·霍金斯表示，从墨西哥湾沿岸向亚洲运输VLCC的成本平均为每桶30至35美元。相比之下，2025年的平均水平约为每桶5美元。

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其他航线船舶短缺

OilPrice将船舶短缺与霍尔木兹海峡地区航程延长联系起来。阿曼湾的船对船石油转运使超级油轮延误数周，限制了超大型原油运输船在其他航线上的可用性，其中包括美国与亚洲之间的航线。

据Kpler数据，服务该方向的船队已增至约80艘VLCC。伊拉克巴士拉与阿曼海岸附近苏哈尔之间往返航程的平均时长达到23天，而9至10天被认为是最优时长。

在高昂运费的背景下，亚洲买家转向中东原油品种，欧洲炼油厂则更频繁地选择区域内供应。与此同时，美国和西非石油正在降价：部分西非品种以每桶最高20美元的折扣出售，以弥补长途运输成本。

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