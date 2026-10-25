Стоимость перевозки нефти с побережья Мексиканского залива США в Китай в начале октября достигла $80 млн за рейс. Это примерно в десять раз больше средних ставок, сохранявшихся годами. Как сообщает OilPrice, высокие расходы на фрахт почти свели на нет экономическую целесообразность поставок американской нефти в Азию.

Позднее ставки снизились с рекордных уровней начала октября, однако на этой неделе перевозка нефти супертанкером из США в Азию все еще стоила около $60 млн за рейс. Из-за этого азиатские нефтеперерабатывающие заводы стали меньше заказывать американское сырье для ноябрьских поставок.

Закупки в Азии сократились

По данным трейдеров, на которых ссылается Bloomberg, азиатские переработчики в этом месяце заказали около 25 млн баррелей американской нефти с поставкой в ноябре. Это примерно на 50% меньше, чем в сентябре. Если темпы закупок не изменятся до завершения торгового цикла, ноябрьские поставки американской нефти в Азию могут стать самыми низкими за семь лет, считают аналитики по отслеживанию судов.

Вице-президент Valero Energy по международным поставкам и торговле нефтью Рэнди Хокинс заявил, что стоимость перевозки VLCC с побережья Мексиканского залива в Азию составляет в среднем $30–35 за баррель. Для сравнения, средний показатель 2025 года составлял около $5 за баррель.

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Дефицит судов на других маршрутах

OilPrice связывает нехватку судов с более длительными рейсами в районе Ормузского пролива. Перевалка нефти с судна на судно в Оманском заливе задерживает супертанкеры на недели, что ограничивает доступность очень крупных нефтяных танкеров для других маршрутов, в том числе между США и Азией.

По данным Kpler, флот, обслуживающий это направление, вырос примерно до 80 VLCC. Средняя продолжительность рейса туда и обратно между Басрой в Ираке и Сохаром у побережья Омана достигла 23 дней, тогда как оптимальной считается продолжительность в 9–10 дней.

На фоне дорогого фрахта азиатские покупатели обращаются к ближневосточным сортам нефти, а европейские НПЗ чаще выбирают поставки внутри региона. Одновременно американская и западноафриканская нефть дешевеет: отдельные западноафриканские сорта продавались со скидкой до $20 за баррель, чтобы компенсировать расходы на дальнюю транспортировку.

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