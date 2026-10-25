Koszt transportu ropy z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA do Chin osiągnął na początku października 80 mln dolarów za rejs. To około dziesięć razy więcej niż średnie stawki utrzymujące się przez lata. Jak podaje OilPrice, wysokie koszty frachtu niemal zniwelowały ekonomiczną zasadność dostaw amerykańskiej ropy do Azji.

Później stawki spadły z rekordowych poziomów z początku października, jednak w tym tygodniu przewóz ropy supertankowcem z USA do Azji wciąż kosztował około 60 mln dolarów za rejs. Z tego powodu azjatyckie rafinerie ograniczyły zamówienia na amerykański surowiec z dostawą w listopadzie.

Zakupy w Azji spadły

Według traderów cytowanych przez Bloomberg, azjatyccy przetwórcy zamówili w tym miesiącu około 25 mln baryłek amerykańskiej ropy z dostawą w listopadzie. To około 50% mniej niż we wrześniu. Jeśli tempo zakupów nie zmieni się do końca cyklu handlowego, listopadowe dostawy amerykańskiej ropy do Azji mogą być najniższe od siedmiu lat, uważają analitycy śledzący ruch statków.

Wiceprezes Valero Energy ds. międzynarodowego zaopatrzenia i handlu ropą Randy Hawkins powiedział, że transport VLCC z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej do Azji kosztuje średnio 30–35 dolarów za baryłkę. Dla porównania średnia za 2025 rok wynosiła około 5 dolarów za baryłkę.

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Niedobór statków na innych trasach

OilPrice wiąże niedobór statków z dłuższymi rejsami w rejonie Cieśniny Ormuz. Przeładunki ropy ze statku na statek w Zatoce Omańskiej opóźniają supertankowce o tygodnie, co ogranicza dostępność bardzo dużych tankowców do przewozu ropy na innych trasach, w tym między USA a Azją.

Według Kpler flota obsługująca ten kierunek wzrosła do około 80 VLCC. Średni czas podróży w obie strony między iracką Basrą a Soharem w pobliżu wybrzeża Omanu osiągnął 23 dni, podczas gdy za optymalny uznaje się czas 9–10 dni.

W obliczu wysokich stawek frachtowych azjatyccy nabywcy zwracają się ku bliskowschodnim gatunkom ropy, a europejskie rafinerie częściej wybierają dostawy wewnątrz regionu. Jednocześnie ropa z USA i Afryki Zachodniej tanieje: niektóre zachodnioafrykańskie gatunki sprzedawano z rabatem do 20 dolarów za baryłkę, aby zrekompensować koszty dalekiego transportu.

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