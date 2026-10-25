Доставка нафти зі США до Китаю подорожчала до $80 млн за рейс — OilPrice

Вартість перевезення нафти з узбережжя Мексиканської затоки США до Китаю на початку жовтня сягнула $80 млн за рейс. Це приблизно вдесятеро більше за середні ставки, що трималися роками. Як повідомляє OilPrice, високі витрати на фрахт майже нівелювали економічну доцільність постачання американської нафти до Азії.

Згодом ставки знизилися від рекордних рівнів початку жовтня, однак цього тижня перевезення нафти супертанкером зі США до Азії все ще коштувало близько $60 млн за рейс. Через це азійські нафтопереробні заводи стали менше замовляти американську сировину для листопадових поставок.

Закупівлі в Азії зменшилися

За даними трейдерів, на яких посилається Bloomberg, цього місяця азійські переробники замовили близько 25 млн барелів американської нафти з доставкою в листопаді. Це приблизно на 50% менше, ніж у вересні. Якщо темпи закупівель не зміняться до завершення торговельного циклу, листопадові поставки американської нафти до Азії можуть стати найнижчими за сім років, вважають аналітики з відстеження суден.

Віцепрезидент Valero Energy з міжнародного постачання і торгівлі нафтою Ренді Гокінс заявив, що вартість перевезення VLCC з узбережжя Мексиканської затоки до Азії становить у середньому $30–35 за барель. Для порівняння, середній показник 2025 року був близько $5 за барель.

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Дефіцит суден на інших маршрутах

OilPrice пов'язує брак суден із тривалішими рейсами в районі Ормузької протоки. Перевантаження нафти з судна на судно в Оманській затоці затримує супертанкери на тижні, що обмежує доступність дуже великих нафтових танкерів для інших маршрутів, зокрема між США та Азією.

За даними Kpler, флот, що обслуговує цей напрямок, зріс приблизно до 80 VLCC. Середня тривалість рейсу туди й назад між Басрою в Іраку та Сохаром поблизу узбережжя Оману сягнула 23 днів, тоді як оптимальною вважають тривалість у 9–10 днів.

На тлі дорогого фрахту азійські покупці звертаються до близькосхідних сортів нафти, а європейські НПЗ частіше обирають постачання всередині регіону. Водночас американська та західноафриканська нафта дешевшає: окремі західноафриканські сорти продавалися зі знижкою до $20 за барель, щоб компенсувати витрати на далеке транспортування.

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