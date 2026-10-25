巴基斯坦LPG经销商关闭多达6000家门店——《论坛快报》

在拉合尔及巴基斯坦其他城市，液化石油气（LPG）经销商关闭了约5500至6000个零售点。销售商表示，他们是在抗议监管机构施压，以及未对燃气公司和涉嫌投机者采取行动。由于门店关闭，原本就面临高燃气价格的消费者正在寻找替代烹饪燃料，《论坛快报》报道。

经销商对检查的投诉

店主卡希夫·比拉尔·阿斯加尔称，PERA Force和民防人员来到店铺，没收用于充装燃气瓶的泵。他表示，每台此类泵的价格为5万至6万卢比，罚款金额为5000至1万卢比。

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阿斯加尔声称，零售商不应对LPG价格上涨负责。他表示，燃气公司以及他称参与投机的一个网络以虚高价格供应燃气，而检查的后果却由零售点业主承担。他还称，OGRA未因涉嫌投机而对任何燃气公司或工厂采取行动。

对煤炭和柴火的需求

门店关闭使带着空燃气瓶寻找燃气的居民，以及依赖LPG的小型餐饮场所，包括馕炉店和咖啡馆，处境更加困难。人们开始更频繁地购买煤炭和干柴，但需求增长也影响了它们的价格。此前每公斤40卢比的煤炭价格已上涨至50至60卢比。

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