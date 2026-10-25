В Пакистане дилеры LPG закрыли до 6 тысяч магазинов — The Express Tribune

В Лахоре и других городах Пакистана дилеры сжиженного нефтяного газа (LPG) закрыли около 5,5–6 тысяч торговых точек. Продавцы заявили, что протестуют против давления со стороны контролирующих органов и отсутствия действий в отношении газовых компаний и предполагаемых спекулянтов. Из-за закрытия магазинов потребители, которые и ранее сталкивались с высокими ценами на газ, ищут альтернативное топливо для приготовления пищи, сообщает The Express Tribune.

Жалобы дилеров на проверки

Владелец магазина Кашиф Билал Асгар рассказал, что сотрудники PERA Force и гражданской обороны приходили в магазины и конфисковывали насосы для заправки газовых баллонов. По его словам, стоимость одного такого насоса составляет от 50 тысяч до 60 тысяч рупий, а суммы штрафов — от 5 тысяч до 10 тысяч рупий.

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Асгар утверждает, что розничные продавцы не несут ответственности за рост цен на LPG. По его словам, газовые компании и сеть, которую он назвал причастной к спекуляциям, поставляют газ по завышенным ценам, тогда как последствия проверок ложатся на владельцев торговых точек. Он также заявил, что OGRA не предпринимала действий против какой-либо газовой компании или завода из-за предполагаемых спекуляций.

Спрос на уголь и дрова

Закрытие магазинов осложнило положение жителей, искавших газ с пустыми баллонами, а также небольших заведений общественного питания, в том числе тандыров и кафе, зависящих от LPG. Люди стали чаще покупать уголь и сухие дрова, однако рост спроса повлиял и на их стоимость. Цена килограмма угля, ранее составлявшая 40 рупий, выросла до 50–60 рупий.

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