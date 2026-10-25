W Lahore i innych miastach Pakistanu dealerzy skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) zamknęli około 5,5–6 tys. punktów sprzedaży. Sprzedawcy oświadczyli, że protestują przeciwko presji ze strony organów kontrolnych i brakowi działań wobec firm gazowych oraz domniemanych spekulantów. Z powodu zamknięcia sklepów konsumenci, którzy już wcześniej mierzyli się z wysokimi cenami gazu, szukają alternatywnego paliwa do gotowania, informuje The Express Tribune.

Skargi dealerów na kontrole

Właściciel sklepu Kashif Bilal Asghar powiedział, że pracownicy PERA Force i obrony cywilnej przychodzili do sklepów i konfiskowali pompy do napełniania butli gazowych. Według niego koszt jednej takiej pompy wynosi od 50 tys. do 60 tys. rupii, a kwoty grzywien — od 5 tys. do 10 tys. rupii.

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Asghar twierdzi, że sprzedawcy detaliczni nie są odpowiedzialni za wzrost cen LPG. Według niego firmy gazowe oraz sieć, którą określił jako zaangażowaną w spekulacje, dostarczają gaz po zawyżonych cenach, podczas gdy konsekwencje kontroli ponoszą właściciele punktów sprzedaży. Oświadczył również, że OGRA nie podjęła działań przeciwko żadnej firmie gazowej ani zakładowi w związku z domniemanymi spekulacjami.

Popyt na węgiel i drewno opałowe

Zamknięcie sklepów pogorszyło sytuację mieszkańców szukających gazu z pustymi butlami, a także małych punktów gastronomicznych, w tym tandoorów i kawiarni, które są zależne od LPG. Ludzie zaczęli częściej kupować węgiel i suche drewno opałowe, jednak wzrost popytu wpłynął także na ich ceny. Cena kilograma węgla, która wcześniej wynosiła 40 rupii, wzrosła do 50–60 rupii.

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