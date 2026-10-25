南非财政部长埃诺赫·戈东瓦纳在开普敦表示，监管体系、宪法架构、国家机构能力有限以及腐败，是投资和经济增长的障碍。据TimesLIVE报道，他以该国天然气勘探面临的困难为例。

在与RMB首席经济学家伊萨·姆兰加会面时，这位部长表示，后来在纳米比亚发现天然气的公司最初曾在南非开展勘探工作。据他所说，这些公司多次因环境问题面临法律挑战，随后放弃了相关工作并将其转移至纳米比亚继续进行。

漫长的审批程序和诉讼

南非海上石油工业协会7月表示，尽管过去十年取得了发现成果，漫长的审批程序和法律诉讼仍促成了海上勘探的停滞。该协会发言人尼尔·克拉默指出，在其他一些非洲国家，获得海上勘探许可需要三至九个月，而在南非，这一过程可能长达五年。

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该组织呼吁设立专门法院，以更快审理有关海上勘探的争议。戈东瓦纳称，财政部总司长邓肯·彼得斯曾向司法部门提出设立环境法院的可能性。同时，这位部长并未宣布设立此类机构的决定。

公司退出与天然气短缺风险

并非所有项目缩减的案例都与法律挑战有关。2024年7月，TotalEnergies宣布退出位于南非南部海岸附近的海上11B/12B区块；该公司曾于2019年和2020年在Brulpadda和Luiperd井发现天然气及相关液态烃。该公司解释称，作出这一决定是因为在南非市场开采和销售天然气面临经济困难；此前，CNR International已退出该项目。

国内天然气资源开发的延误加剧了对未来供应的担忧。南非预计，来自莫桑比克潘代和特马内气田的管道天然气供应可能在2028年年中前停止。行业代表还向议会委员会警告称，碎片化的政策和监管不确定性正在延迟就预期天然气短缺作出决定。

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