10月24日，自升式钻井平台Prospector 5在加蓬南部马云巴附近沉没。船上115人中，110人获救，另有5人被视为失踪。《The Rio Times》对此进行了报道。

钻探准备期间发生事故

事故发生在当地时间约20时37分，地点位于尼扬加省沿海大西洋的Dussafu Marine许可区。该平台属于挪威钻井公司Borr Drilling，BW Energy Gabon SA为计划中的钻探作业聘用了该平台。

根据初步信息，该平台在利用支腿升起时失去稳定性。在定位和预加载期间，海床可能在其中一根支腿下方下沉。事故的最终原因将由调查确定。

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救援行动与调查

BW Energy表示，该公司正与Borr Drilling、加蓬当局及紧急服务部门协调搜救工作。加蓬总统布里斯·奥利吉·恩圭马表示，他正在关注此次行动，并下令调动包括海军力量在内的一切国家资源。

加蓬石油和天然气部证实平台沉没，并已就事故情况及可能的责任展开调查。BW Energy还按照标准程序暂停了MaBoMo生产平台的开采。该公司表示，尚未收到其设施受损或有害物质泄漏入海的报告。

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