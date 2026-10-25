Возле Майумбы на юге Габона 24 октября затонула самоподъемная буровая платформа Prospector 5. Из 115 человек, находившихся на борту, удалось спасти 110, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Rio Times.

Авария во время подготовки к бурению

Инцидент произошел около 20:37 по местному времени на лицензионном участке Dussafu Marine в Атлантическом океане у побережья провинции Ньянга. Платформа принадлежит норвежской буровой компании Borr Drilling, а BW Energy Gabon SA привлекла ее для запланированной буровой кампании.

По предварительной информации, платформа потеряла устойчивость во время подъема на опорах. Морское дно могло просесть под одной из опор во время позиционирования и предварительной нагрузки. Окончательные причины аварии должно установить расследование.

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Спасательная операция и расследование

BW Energy заявила, что координирует поисково-спасательные работы совместно с Borr Drilling, властями Габона и экстренными службами. Президент Габона Брис Олиги Нгема сообщил, что следит за операцией, и поручил мобилизовать все государственные ресурсы, в том числе военно-морские силы.

Министерство нефти и газа Габона подтвердило затопление платформы и начало расследование обстоятельств инцидента и возможной ответственности. BW Energy также приостановила добычу на производственной платформе MaBoMo в соответствии со стандартными процедурами. Компания заявила, что сообщений о повреждении ее объектов или утечке вредных веществ в море не поступало.

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