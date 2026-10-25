У Габоні затонула платформа Prospector 5, п’ятеро зникли — The Rio Times

Біля Майумби на півдні Габону 24 жовтня затонула самопідіймальна бурова платформа Prospector 5. Із 115 людей, які перебували на борту, 110 вдалося врятувати, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Rio Times.

Аварія під час підготовки до буріння

Інцидент стався близько 20:37 за місцевим часом на ліцензійній ділянці Dussafu Marine в Атлантичному океані біля узбережжя провінції Ньянга. Платформа належить норвезькій буровій компанії Borr Drilling, а BW Energy Gabon SA залучила її для запланованої бурової кампанії.

За попередньою інформацією, платформа втратила стійкість під час підйому на опорах. Морське дно могло просісти під однією з опор під час позиціонування та попереднього навантаження. Остаточні причини аварії має встановити розслідування.

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Рятувальна операція та розслідування

BW Energy заявила, що координує пошуково-рятувальні роботи разом із Borr Drilling, владою Габону та екстреними службами. Президент Габону Бріс Олігі Нгема повідомив, що стежить за операцією, та доручив мобілізувати всі державні ресурси, зокрема військово-морські сили.

Міністерство нафти і газу Габону підтвердило затоплення платформи та відкрило розслідування обставин інциденту і можливої відповідальності. BW Energy також призупинила видобуток на виробничій платформі MaBoMo за стандартними процедурами. Компанія заявила, що повідомлень про пошкодження її об’єктів або витік шкідливих речовин у море не надходило.

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