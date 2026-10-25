Samopodnośna platforma wiertnicza Prospector 5 zatonęła 24 października w pobliżu Mayumby na południu Gabonu. Spośród 115 osób znajdujących się na pokładzie udało się uratować 110, a pięć kolejnych uznaje się za zaginione. Poinformował o tym The Rio Times.

Wypadek podczas przygotowań do wierceń

Do incydentu doszło około godziny 20:37 czasu lokalnego na obszarze koncesyjnym Dussafu Marine na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży prowincji Nyanga. Platforma należy do norweskiej firmy wiertniczej Borr Drilling, a BW Energy Gabon SA zaangażowała ją do planowanej kampanii wiertniczej.

Według wstępnych informacji platforma straciła stabilność podczas podnoszenia na podporach. Dno morskie mogło osunąć się pod jedną z podpór podczas pozycjonowania i wstępnego obciążania. Ostateczne przyczyny wypadku ma ustalić śledztwo.

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Operacja ratunkowa i śledztwo

BW Energy oświadczyła, że koordynuje działania poszukiwawczo-ratunkowe wraz z Borr Drilling, władzami Gabonu i służbami ratunkowymi. Prezydent Gabonu Brice Oligui Nguema poinformował, że monitoruje operację, i polecił zmobilizować wszystkie zasoby państwowe, w tym siły morskie.

Ministerstwo Ropy Naftowej i Gazu Gabonu potwierdziło zatonięcie platformy i wszczęło dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu oraz możliwej odpowiedzialności. BW Energy wstrzymała również wydobycie na platformie produkcyjnej MaBoMo zgodnie ze standardowymi procedurami. Firma oświadczyła, że nie otrzymała zgłoszeń o uszkodzeniu jej obiektów ani o wycieku szkodliwych substancji do morza.

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