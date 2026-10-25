Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf wezwał ludność do ograniczenia zużycia gazu o co najmniej 10% przed sezonem zimowym. Irańskie władze spodziewają się niedoboru gazu w okresie chłodów, informuje Asharq Al-Awsat.

Apel o ogólnokrajowe oszczędzanie

W nagraniu wideo rozpowszechnionym przez irańskie media Ghalibaf oświadczył, że do przetrwania zimy potrzebne są wspólne wysiłki w skali całego kraju. Według niego osoby, które będą oszczędzać gaz, niezależnie od skali oszczędności, natychmiast otrzymają odpowiednie środki na swoje rachunki bankowe.

Zimą temperatura w Iranie, zwłaszcza na północy kraju, często spada poniżej zera. Gaz ziemny jest niezbędny do działania systemów ogrzewania, jednocześnie Iran, który jest dużym producentem gazu, od dłuższego czasu boryka się z jego niedoborem.

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Oczekiwany niedobór

Na początku października pierwszy wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref oświadczył, że w chłodnym sezonie kraj może zmierzyć się z dziennym niedoborem gazu wynoszącym od 100 mln do 250 mln metrów sześciennych. Według państwowej agencji IRNA powiązał to ze zniszczeniami infrastruktury podczas wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Teheran oświadczył, że w okresie najintensywniejszych walk, które trwały niemal 40 dni, uszkodzone zostały kluczowe obiekty infrastruktury, w tym zakłady przetwarzania gazu. Aref wyraził nadzieję na przywrócenie dostaw około 100 mln metrów sześciennych gazu przed początkiem zimy.

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