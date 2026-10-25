Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал население сократить потребление газа как минимум на 10% перед зимним сезоном. Иранские власти ожидают дефицита газа в холодный период, сообщает Asharq Al-Awsat.

Призыв к общенациональной экономии

В видеообращении, распространенном иранскими СМИ, Галибаф заявил, что для прохождения зимы необходимы совместные усилия в масштабах страны. По его словам, люди, которые будут экономить газ независимо от объема экономии, сразу получат соответствующие средства на банковские счета.

Зимой температура в Иране, особенно на севере страны, часто опускается ниже нуля. Природный газ необходим для работы систем отопления, при этом Иран, являющийся крупным производителем газа, уже длительное время сталкивается с его нехваткой.

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Ожидаемый дефицит

В начале октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что в холодный сезон страна может столкнуться с ежедневным дефицитом газа от 100 млн до 250 млн кубометров. По данным государственного агентства IRNA, он связал это с повреждениями инфраструктуры во время войны с США и Израилем.

Тегеран заявлял, что в период наиболее интенсивных боевых действий, продолжавшихся почти 40 дней, были поражены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе газоперерабатывающие заводы. Ареф выразил надежду восстановить поставки около 100 млн кубометров газа до начала зимы.

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