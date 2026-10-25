Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc, ogłosiła ponad 60 mld dirhamów, czyli 16,3 mld dolarów, możliwości dla lokalnej produkcji w ZEA do 2030 roku. Program obejmuje ponad 200 potrzebnych produktów i kluczowych części zamiennych, informuje The National.

Inicjatywę przedstawiono podczas drugiego forum Make it with Adnoc w Abu Zabi, przed konferencją energetyczną Adipec. Spółka dąży do zastąpienia importu lokalną produkcją, aby skrócić terminy dostaw i zmniejszyć zależność od zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.

Sprzęt i komponenty

Lista możliwości obejmuje sprzęt wiertniczy, systemy elektryczne i automatyki, chemikalia, katalizatory, produkty dla rurociągów oraz ciężki sprzęt. Wśród produktów, których lokalizację chce zapewnić Adnoc, są elektryczne pompy głębinowe, rury okładzinowe i wydobywcze do odwiertów naftowych, rury bezszwowe oraz sprężarki.

Według Omara Al-Nuaimiego, dyrektora ds. handlowych i programu wartości krajowej Adnoc, spółka zrealizowała już 80 mld dirhamów z planowanych do 2030 roku 90 mld dirhamów w ramach celu rozwoju lokalnej produkcji. Przyczyniło się to do lokalizacji ponad 130 rodzajów produktów oraz utworzenia lub rozbudowy 95 fabryk.

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Nowe zasady zakupów

Adnoc zmienia również procedury dla uczestników przetargów. Spółka planuje skrócić czas cykli zakupowych maksymalnie o 40%, o połowę zmniejszyć zakres dokumentacji oraz znieść wstępną kwalifikację dla 60% kategorii usług.

Od 1 listopada oferty handlowe i wskaźniki wartości krajowej będą oceniane łącznie: warunki handlowe będą miały wagę 70%, a lokalny wkład — 30%. Kontrakty o wartości do 2 mln dirhamów zostaną zwolnione z wymogów programu ICV, a dla umów do 50 mln dirhamów zniesione zostaną obowiązki utrzymania ICV.

Rejestrację dostawcy, która wcześniej trwała kilka tygodni, można teraz zakończyć w ciągu jednego dnia, powiedziała starsza wiceprezes Adnoc Salama Al-Awadi. Do weryfikacji dokumentów za pośrednictwem jednej platformy dostawców będzie również wykorzystywana sztuczna inteligencja.

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