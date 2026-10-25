W Pakistanie, w pobliżu miasta Dera Murad Jamali, wybuch zniszczył słup linii wysokiego napięcia o mocy 220 kV. W rezultacie zakłócone zostały dostawy energii elektrycznej z elektrowni Uch Power Plant do kilku okręgów prowincji Sindh i Pendżab, podaje Dawn.

Ładunek wybuchowy pod słupem

Szef policji okręgu Nasirabad Asad Khan Nasar oświadczył, że niezidentyfikowane osoby podłożyły improwizowany ładunek wybuchowy pod słupem linii energetycznej w rejonie Goth Mughal Khan Bugti. Według niego urządzenie podłożono wcześnie rano w sobotę. Silny wybuch zniszczył słup.

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Zakłócenia w dostawach energii

Dostawy energii elektrycznej zostały przerwane w miastach Shikarpur, Rahim Yar Khan, Sadiqabad, Sukkur, Larkana, Jacobabad, Kashmore i Guddu, a także w niektórych rejonach Dera Murad Jamali.

Policja i siły bezpieczeństwa zabezpieczyły miejsce wybuchu, zebrały dowody i rozpoczęły operację poszukiwawczą. Saperzy oczyścili teren. Urzędnicy poinformowali, że naprawa zniszczonego słupa rozpocznie się po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia służb bezpieczeństwa. Żadna grupa nie przyznała się dotąd do odpowiedzialności za atak.

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