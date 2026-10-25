Взрыв разрушил ЛЭП 220 кВ в Пакистане, ряд городов остался без электричества — Dawn
В Пакистане возле города Дера-Мурад-Джамали взрыв разрушил опору высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ. В результате были нарушены поставки электроэнергии с электростанции Uch Power Plant в несколько районов провинций Синд и Пенджаб, сообщает Dawn.
Взрывное устройство под опорой
Начальник полиции округа Насирабад Асад Хан Насар заявил, что неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под опорой ЛЭП в районе Гот-Мугал-Хан-Бугти. По его словам, устройство заложили рано утром в субботу. Мощный взрыв уничтожил опору.
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Перебои с электроснабжением
Подача электроэнергии была прекращена в городах Шикарпур, Рахим-Яр-Хан, Садикабад, Суккур, Ларкана, Джейкобабад, Кашмор и Гудду, а также в некоторых районах Дера-Мурад-Джамали.
Полиция и силы безопасности обеспечили охрану места взрыва, собрали доказательства и начали поисковую операцию. Саперы очистили территорию. Чиновники сообщили, что ремонт разрушенной опоры начнется после получения соответствующего разрешения служб безопасности. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.