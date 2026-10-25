Национальная нефтяная компания Абу-Даби Adnoc объявила о возможностях для местного производства в ОАЭ до 2030 года на сумму более 60 млрд дирхамов, или $16,3 млрд. Программа охватывает более 200 необходимых товаров и критически важных запасных частей, сообщает The National.

Инициативу представили на втором форуме Make it with Adnoc в Абу-Даби в преддверии энергетической конференции Adipec. Компания стремится заменить импорт локальным производством, чтобы сократить сроки поставок и уменьшить зависимость от сбоев в глобальных цепочках поставок.

Оборудование и комплектующие

В перечень возможностей вошли буровое оборудование, электрические системы и системы автоматизации, химикаты, катализаторы, трубопроводная продукция и тяжёлая техника. Среди изделий, которые Adnoc хочет локализовать, — электроцентробежные насосы, обсадные и насосно-компрессорные трубы для нефтяных скважин, бесшовные трубы и компрессоры.

По словам руководителя коммерческого направления и программы внутристрановой ценности Adnoc Омара Аль-Нуайми, компания уже выполнила 80 млрд дирхамов из запланированных до 2030 года 90 млрд дирхамов в рамках цели по развитию местного производства. Это способствовало локализации более 130 видов продукции и созданию или расширению 95 заводов.

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Новые правила закупок

Adnoc также меняет процедуры для участников тендеров. Компания планирует сократить продолжительность закупочных циклов максимум на 40%, вдвое уменьшить объём документации и отменить предварительную квалификацию для 60% категорий услуг.

С 1 ноября коммерческие предложения и показатели внутристрановой ценности будут оцениваться вместе: 70% веса будут иметь коммерческие условия, 30% — локальный вклад. Контракты на сумму до 2 млн дирхамов освободят от требований программы ICV, а для сделок до 50 млн дирхамов отменят обязательства по поддержанию ICV.

Регистрацию поставщика, которая ранее занимала несколько недель, теперь можно завершить в течение одного дня, заявила старший вице-президент Adnoc Салама Аль-Авади. Для проверки документов через единую платформу поставщиков также будут применять искусственный интеллект.

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