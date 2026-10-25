阿布扎比国家石油公司Adnoc宣布，到2030年将在阿联酋提供超过600亿迪拉姆，即163亿美元的本地制造机会。该计划涵盖200多种所需产品和关键备件，据《The National》报道。

该倡议在阿布扎比举行的第二届“Make it with Adnoc”论坛上发布，恰逢Adipec能源会议召开前夕。该公司寻求以本地生产替代进口，以缩短交付周期并减少对全球供应链中断的依赖。

设备和组件

机会清单包括钻井设备、电气和自动化系统、化学品、催化剂、管道产品和重型设备。Adnoc希望实现本地化的产品包括电潜泵、用于油井的套管和油管、无缝钢管及压缩机。

Adnoc商业业务及本国价值计划负责人奥马尔·阿尔-努艾米表示，在发展本地制造的目标框架下，该公司已完成到2030年计划实现的900亿迪拉姆中的800亿迪拉姆。这推动了130多类产品的本地化，并新建或扩建了95家工厂。

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新的采购规则

Adnoc也在改变针对投标参与者的程序。该公司计划将采购周期最多缩短40%，将文件数量减半，并取消60%服务类别的预审资格要求。

从11月1日起，商业报价和本国价值指标将一并评估：商业条件权重为70%，本地贡献权重为30%。金额不超过200万迪拉姆的合同将免于ICV计划要求，金额不超过5000万迪拉姆的交易将取消维持ICV的义务。

Adnoc高级副总裁萨拉玛·阿尔-阿瓦迪表示，过去需要数周的供应商注册现在可在一天内完成。公司还将通过统一供应商平台使用人工智能核验文件。

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