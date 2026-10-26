沙特阿拉伯面临风险，油价下跌逾2%——CNBC

由于投资者评估了沙特阿拉伯能源基础设施遭受新袭击的威胁，同时也考虑到高油价导致需求下降的风险，油价下跌超过2%。CNBC报道称。

供应和需求面临的风险

Gallo Partners首席投资官迈克尔·阿尔法罗表示，油价中计入的地缘政治风险溢价约为每桶20美元。他认为，沙特阿拉伯东西输油管道遭受重大打击，或炼油基础设施进一步受损，都可能大幅推高油价。

与此同时，阿尔法罗认为，布伦特原油价格进一步升至每桶120至140美元将导致需求减少。他还指出，全球能源市场面临的更大挑战可能不仅是原油生产，还有炼油能力的限制。他认为，炼油厂运营中断可能演变为一个长期结构性问题，并持续至2027年及以后。

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沙特阿拉伯和美国的措施

沙特阿拉伯计划从2027年下半年开始在新加坡储存石油。两国能源部长表示，此举旨在增强沙特对亚洲供应链的韧性。

在美国，由于路易斯安那州一家炼油厂出现供应中断，能源部于周五批准从战略石油储备中释放最多40万桶原油。美国增加产量的前景仍不确定：在价格波动和地缘政治风险的背景下，石油公司对大型投资持谨慎态度。阿尔法罗指出，美国生产商正在增加个别钻机，但并未显示出对新油井或启动额外产量的资本支出有显著增加。

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