Нафта впала більш ніж на 2% через ризики для Саудівської Аравії — CNBC

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 2%, оскільки інвестори оцінювали загрозу нових атак на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії водночас із ризиком падіння попиту через високі ціни. Про це повідомляє CNBC.

Ризики для поставок і попиту

Головний інвестиційний директор Gallo Partners Майкл Альфаро заявив, що премія за геополітичний ризик, закладена у вартість нафти, становить близько 20 доларів за барель. За його оцінкою, значний удар по нафтопроводу Схід—Захід у Саудівській Аравії або додаткові пошкодження нафтопереробної інфраструктури можуть різко підвищити ціни.

Водночас Альфаро вважає, що подальше подорожчання Brent до 120–140 доларів за барель спричинить скорочення попиту. Він також зазначив, що більшим викликом для світового енергетичного ринку може стати не лише видобуток сировини, а й обмеження переробних потужностей. На його думку, перебої в роботі НПЗ можуть перетворитися на довгострокову структурну проблему, яка триватиме у 2027 році й надалі.

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Заходи Саудівської Аравії та США

Саудівська Аравія планує розпочати зберігання нафти в Сінгапурі з другої половини 2027 року. За словами міністрів енергетики обох країн, цей крок має посилити стійкість саудівського ланцюга постачання до Азії.

У США Міністерство енергетики в п’ятницю дозволило вивільнити до 400 тисяч барелів зі Стратегічного нафтового резерву у зв’язку з перебоями з постачанням на нафтопереробному заводі в Луїзіані. Перспективи додаткового видобутку у США залишаються невизначеними: нафтові компанії обережно ставляться до великих інвестицій на тлі нестійких цін і геополітичних ризиків. Альфаро зазначив, що американські виробники додають окремі бурові установки, але не демонструють значного збільшення капітальних витрат на нові свердловини чи запуск додаткового видобутку.

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