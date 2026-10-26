Ropa spadła o ponad 2% z powodu ryzyka dla Arabii Saudyjskiej — CNBC

Ceny ropy spadły o ponad 2%, ponieważ inwestorzy oceniali zagrożenie nowymi atakami na infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej, a jednocześnie ryzyko spadku popytu z powodu wysokich cen. Informuje o tym CNBC.

Ryzyka dla podaży i popytu

Dyrektor inwestycyjny Gallo Partners Michael Alfaro oświadczył, że premia za ryzyko geopolityczne uwzględniona w cenie ropy wynosi około 20 dolarów za baryłkę. Według jego oceny poważny atak na ropociąg Wschód—Zachód w Arabii Saudyjskiej lub dodatkowe uszkodzenia infrastruktury rafineryjnej mogą gwałtownie podnieść ceny.

Jednocześnie Alfaro uważa, że dalszy wzrost ceny ropy Brent do 120–140 dolarów za baryłkę spowoduje spadek popytu. Zaznaczył również, że większym wyzwaniem dla światowego rynku energii może być nie tylko wydobycie surowca, lecz także ograniczenie mocy przerobowych. Jego zdaniem zakłócenia pracy rafinerii mogą przekształcić się w długoterminowy problem strukturalny, który utrzyma się w 2027 roku i później.

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Działania Arabii Saudyjskiej i USA

Arabia Saudyjska planuje rozpocząć magazynowanie ropy w Singapurze od drugiej połowy 2027 roku. Według ministrów energii obu państw krok ten ma zwiększyć odporność saudyjskiego łańcucha dostaw do Azji.

W Stanach Zjednoczonych Departament Energii w piątek zezwolił na uwolnienie do 400 tys. baryłek ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej w związku z zakłóceniami dostaw do rafinerii w Luizjanie. Perspektywy dodatkowego wydobycia w USA pozostają niepewne: spółki naftowe ostrożnie podchodzą do dużych inwestycji w warunkach niestabilnych cen i ryzyk geopolitycznych. Alfaro zaznaczył, że amerykańscy producenci dodają pojedyncze wiertnie, ale nie wykazują znaczącego wzrostu nakładów kapitałowych na nowe odwierty ani uruchomienie dodatkowego wydobycia.

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