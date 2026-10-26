Нефть упала более чем на 2% из-за рисков для Саудовской Аравии — CNBC

Цены на нефть снизились более чем на 2%, поскольку инвесторы оценивали угрозу новых атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии одновременно с риском падения спроса из-за высоких цен. Об этом сообщает CNBC.

Риски для поставок и спроса

Главный инвестиционный директор Gallo Partners Майкл Альфаро заявил, что премия за геополитический риск, заложенная в стоимость нефти, составляет около 20 долларов за баррель. По его оценке, значительный удар по нефтепроводу Восток—Запад в Саудовской Аравии или дополнительные повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры могут резко повысить цены.

В то же время Альфаро считает, что дальнейшее подорожание Brent до 120–140 долларов за баррель приведет к сокращению спроса. Он также отметил, что более серьезным вызовом для мирового энергетического рынка может стать не только добыча сырья, но и ограничение перерабатывающих мощностей. По его мнению, перебои в работе НПЗ могут превратиться в долгосрочную структурную проблему, которая сохранится в 2027 году и далее.

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Меры Саудовской Аравии и США

Саудовская Аравия планирует начать хранение нефти в Сингапуре со второй половины 2027 года. По словам министров энергетики обеих стран, этот шаг должен повысить устойчивость саудовской цепочки поставок в Азию.

В США Министерство энергетики в пятницу разрешило высвободить до 400 тысяч баррелей из Стратегического нефтяного резерва в связи с перебоями с поставками на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане. Перспективы дополнительной добычи в США остаются неопределенными: нефтяные компании осторожно относятся к крупным инвестициям на фоне нестабильных цен и геополитических рисков. Альфаро отметил, что американские производители добавляют отдельные буровые установки, но не демонстрируют значительного увеличения капитальных затрат на новые скважины или запуск дополнительной добычи.

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