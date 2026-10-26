意大利能源公司Eni计划于10月26日签署价值18亿美元的合同，用于建设基础设施，以便从塞浦路斯克罗诺斯海底气田开采天然气并将其输送至埃及液化。Cyprus Mail报道。

6号区块开发

克罗诺斯气田位于塞浦路斯专属经济区6号区块。Eni与法国能源公司Total共同拥有该区块资源的权利。

克罗诺斯气田位于埃及佐赫尔气田附近，后者的运营商也是Eni。该公司将能够利用自己的基础设施，把塞浦路斯天然气输送至埃及港口城市达米埃塔的Segas液化天然气终端。天然气计划从那里出口到欧洲，并在必要时出口到其他市场。

2028年计划

7月，Eni对该项目作出了最终投资决定。当时，该公司表示，根据其估算，该气田蕴藏超过3万亿立方英尺的天然气。

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Eni宣布采取加速开发模式，并预计最早于2028年开始销售塞浦路斯天然气。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯此前也表示，目标是在2028年经由埃及向欧洲供应第一批塞浦路斯天然气。

去年，埃及政府被确定为6号区块的接收政府，为在达米埃塔液化天然气铺平了道路。塞浦路斯没有自己的天然气液化能力，近年来在瓦西利科建设此类终端的努力陷入僵局。

能源专家查尔斯·埃利纳斯表示，Eni可能会寻求额外让步，这将减少国家从天然气开采和销售中获得的收入。他还指出，未来几年市场上的液化天然气供应量可能增加多达40%，而这在他看来可能显著降低液化天然气价格。

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