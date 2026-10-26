Włoska firma energetyczna Eni planuje 26 października podpisać kontrakty o wartości 1,8 mld dolarów na budowę infrastruktury, która umożliwi wydobycie gazu z cypryjskiego złoża Kronos pod dnem morskim i transportowanie go do Egiptu w celu skroplenia. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Rozwój bloku 6

Złoże Kronos znajduje się w bloku 6 wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru. Eni posiada prawa do zasobów w tym bloku wspólnie z francuską firmą energetyczną Total.

Kronos znajduje się w pobliżu egipskiego złoża gazowego Zohr, którego operatorem również jest Eni. Firma będzie mogła wykorzystać własną infrastrukturę do transportu cypryjskiego gazu do terminalu skroplonego gazu ziemnego Segas w egipskim mieście portowym Damietta. Stamtąd gaz ma być eksportowany do Europy oraz, w razie potrzeby, na inne rynki.

Plany na 2028 rok

W lipcu Eni podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą projektu. Wówczas firma oświadczyła, że według jej szacunków złoże zawiera ponad 3 bln stóp sześciennych gazu ziemnego.

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Eni poinformowała o przyspieszonym modelu rozwoju i liczy na rozpoczęcie sprzedaży cypryjskiego gazu już w 2028 roku. Prezydent Cypru Nikos Christodoulides również wcześniej oświadczał, że celem jest dostarczenie pierwszego cypryjskiego gazu do Europy przez Egipt w 2028 roku.

W ubiegłym roku rząd Egiptu został wyznaczony jako rząd przyjmujący dla bloku 6, co otworzyło drogę do skraplania gazu w Damietcie. Cypr nie ma własnych zdolności do skraplania gazu, a wysiłki na rzecz budowy takiego terminalu w Vasiliko utknęły w martwym punkcie w ostatnich latach.

Ekspert energetyczny Charles Ellinas zasugerował, że Eni może zabiegać o dodatkowe ustępstwa, które zmniejszą dochody państwa z wydobycia i sprzedaży gazu. Zauważył również, że wolumen skroplonego gazu ziemnego na rynku może wzrosnąć w najbliższych latach nawet o 40%, co jego zdaniem może znacząco obniżyć ceny LNG.

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