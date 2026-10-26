Итальянская энергетическая компания Eni планирует 26 октября подписать контракты на $1,8 млрд для строительства инфраструктуры, которая позволит добывать газ с кипрского месторождения Кронос под морским дном и транспортировать его в Египет для сжижения. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Разработка блока 6

Месторождение Кронос расположено в блоке 6 исключительной экономической зоны Кипра. Eni владеет правами на ресурсы в этом блоке совместно с французской энергетической компанией Total.

Кронос расположен недалеко от египетского газового месторождения Зохр, оператором которого также является Eni. Компания сможет использовать собственную инфраструктуру для транспортировки кипрского газа к терминалу сжиженного природного газа Segas в египетском портовом городе Дамьетта. Оттуда газ планируют экспортировать в Европу и, при необходимости, на другие рынки.

Планы на 2028 год

В июле Eni приняла окончательное инвестиционное решение по проекту. Тогда компания заявила, что, по ее оценке, месторождение содержит более 3 трлн кубических футов природного газа.

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Eni сообщила об ускоренной модели разработки и рассчитывает начать продажу кипрского газа уже в 2028 году. Президент Кипра Никос Христодулидис ранее также заявлял, что целью является поставка первого кипрского газа в Европу через Египет в 2028 году.

В прошлом году правительство Египта было определено принимающим правительством для блока 6, что открыло путь к сжижению газа в Дамьетте. Кипр не располагает собственными мощностями для сжижения газа, а усилия по строительству такого терминала в Василико в последние годы зашли в тупик.

Энергетический эксперт Чарльз Эллинас предположил, что Eni может добиваться дополнительных уступок, которые сократят доходы государства от добычи и продажи газа. Он также отметил, что объем сжиженного природного газа на рынке в ближайшие годы может вырасти до 40%, а это, по его мнению, способно существенно снизить цены на СПГ.

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