欧洲天然气价格升至每兆瓦时97欧元——《卫报》

欧洲天然气批发价格周一升至每兆瓦时97欧元，为2022年以来的最高水平。据《卫报》报道，价格上涨的背景是气温下降、预计供暖需求增加以及对冬季供应的担忧。

天然气需求和储备

欧洲天然气储存设施目前的填充率约为75%，而季节平均水平约为80%。该报指出，由于卡塔尔出口放缓以及夏季用于室内降温的消费增加，储气库库存水平处于十多年来的最低水平。

在英国，下个月交付的天然气合约上涨4%，至每热单位240便士。这是自2022年12月以来的最高水平。英国能源监管机构曾警告，由于依赖进口，该国今年冬季可能面临欧洲最高的能源成本之一。

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中东紧张局势

价格飙升也发生在市场担忧中东将出现新的供应中断之际。在有报道称美国和以色列可能计划在美国中期选举后对伊朗发动新的打击后，这些担忧加剧。

在此背景下，石油价格周五上涨至每桶117美元。周一，国际基准布伦特原油价格下跌约2%，但仍高于每桶114美元。

英国的支出

根据英国国家统计局的数据，截至8月的一年中，英国在进口电力上花费了创纪录的40亿英镑。其中约一半用于从法国进口。同时，据预测，英国居民家庭1月的典型年度能源账单可能上涨16%，至约2000英镑。

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