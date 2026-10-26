Ceny gazu w Europie osiągnęły 97 euro za MWh — The Guardian

Hurtowe ceny gazu w Europie wzrosły w poniedziałek do 97 euro za megawatogodzinę — najwyższego poziomu od 2022 roku. Wzrost nastąpił w związku ze spadkiem temperatur, spodziewanym zwiększeniem zapotrzebowania na ogrzewanie oraz obawami o dostawy zimą, informuje The Guardian.

Popyt i zapasy gazu

Europejskie magazyny gazu są obecnie zapełnione w około 75%, podczas gdy średnia sezonowa wynosi około 80%. Publikacja zaznacza, że poziom zapasów w magazynach jest najniższy od ponad dekady z powodu spowolnienia eksportu z Kataru oraz zwiększonego zużycia latem na chłodzenie pomieszczeń.

W Wielkiej Brytanii kontrakt na dostawy gazu w przyszłym miesiącu zdrożał o 4%, do 240 pensów za therm. Jest to najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. Brytyjscy regulatorzy energetyczni ostrzegali, że tej zimy kraj może ponieść jedne z najwyższych kosztów energii w Europie z powodu zależności od importu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napięcia na Bliskim Wschodzie

Skok cen nastąpił również w związku z obawami o nowe zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu. Nasiliły się one po doniesieniach o możliwych planach USA i Izraela dotyczących przeprowadzenia nowych uderzeń na Iran po wyborach śródokresowych w USA.

W tym kontekście w piątek ropa zdrożała do 117 dolarów za baryłkę. W poniedziałek cena międzynarodowego benchmarku Brent spadła o około 2%, jednak pozostawała powyżej 114 dolarów za baryłkę.

Koszty Wielkiej Brytanii

Według Urzędu Statystyk Narodowych w roku do sierpnia Wielka Brytania wydała rekordowe 4 mld funtów na import energii elektrycznej. Około połowa tej kwoty przypadła na dostawy z Francji. Jednocześnie prognozuje się, że typowe roczne rachunki brytyjskich gospodarstw domowych za energię w styczniu mogą wzrosnąć o 16%, do około 2 tys. funtów.

Czytaj nas na