Цены на газ в Европе достигли €97 за МВт·ч — The Guardian

Оптовые цены на газ в Европе в понедельник выросли до €97 за мегаватт-час — самого высокого уровня с 2022 года. Рост произошел на фоне снижения температуры, ожидаемого увеличения спроса на отопление и опасений по поводу поставок зимой, сообщает The Guardian.

Спрос и запасы газа

Европейские газохранилища в настоящее время заполнены примерно на 75%, тогда как средний сезонный показатель составляет около 80%. Издание отмечает, что уровень запасов в хранилищах является самым низким за более чем десятилетие из-за замедления экспорта из Катара и увеличения потребления летом для охлаждения помещений.

В Великобритании контракт на поставку газа в следующем месяце подорожал на 4%, до 240 пенсов за терм. Это самый высокий показатель с декабря 2022 года. Британские энергетические регуляторы предупреждали, что этой зимой страна может столкнуться с одними из самых высоких расходов на энергию в Европе из-за зависимости от импорта.

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Напряженность на Ближнем Востоке

Скачок цен произошел также на фоне опасений новых перебоев в поставках с Ближнего Востока. Они усилились после сообщений о возможных планах США и Израиля нанести новые удары по Ирану после промежуточных выборов в США.

На этом фоне в пятницу нефть дорожала до $117 за баррель. В понедельник цена международного эталонного сорта Brent снизилась примерно на 2%, однако оставалась выше $114 за баррель.

Расходы Великобритании

По данным Управления национальной статистики, за год до августа Великобритания потратила рекордные £4 млрд на импорт электроэнергии. Примерно половина этой суммы пришлась на поставки из Франции. В то же время типичные годовые счета британских домохозяйств за энергию в январе, согласно прогнозу, могут вырасти на 16% — примерно до £2 тыс.

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