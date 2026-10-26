Ціни на газ у Європі сягнули €97 за МВт-год — The Guardian

Оптові ціни на газ у Європі в понеділок піднялися до €97 за мегават-годину — найвищого рівня з 2022 року. Зростання відбулося на тлі зниження температури, очікуваного збільшення попиту на опалення та побоювань щодо постачання взимку, повідомляє The Guardian.

Попит і запаси газу

Європейські газосховища нині заповнені приблизно на 75%, тоді як середній сезонний показник становить близько 80%. Видання зазначає, що рівень запасів у сховищах є найнижчим за понад десятиліття через уповільнення експорту з Катару та збільшення споживання влітку для охолодження приміщень.

У Великій Британії контракт на постачання газу наступного місяця подорожчав на 4%, до 240 пенсів за терм. Це найбільший показник із грудня 2022 року. Британські енергетичні регулятори попереджали, що цієї зими країна може мати одні з найвищих витрат на енергію в Європі через залежність від імпорту.

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Напруженість на Близькому Сході

Стрибок цін відбувся також на тлі побоювань нових перебоїв у постачанні з Близького Сходу. Вони посилилися після повідомлень про ймовірні плани США та Ізраїлю завдати нових ударів по Ірану після проміжних виборів у США.

На цьому тлі в п’ятницю нафта дорожчала до $117 за барель. У понеділок ціна міжнародного еталонного сорту Brent знизилася приблизно на 2%, однак залишалася вищою за $114 за барель.

Витрати Великої Британії

За даними Управління національної статистики, за рік до серпня Велика Британія витратила рекордні £4 млрд на імпорт електроенергії. Приблизно половина цієї суми припала на постачання з Франції. Водночас типові річні рахунки британських домогосподарств за енергію в січні, за прогнозом, можуть зрости на 16% — приблизно до £2 тисяч.

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