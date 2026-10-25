Kuba utrzyma czas letni do 7 listopada 2027 roku, pozostawiając zegary przesunięte o godzinę względem czasu standardowego. Decyzję podjęły Ministerstwo Energii i Górnictwa oraz Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego kraju w związku z niedoborami energii elektrycznej w godzinach wieczornych. Informuje o tym The Rio Times.

Według szacunków kubańskich ministerstw przedłużenie czasu letniego pozwoli uniknąć do 126 MW dodatkowych wyłączeń w okresie wieczornego szczytu zużycia. Z tej wielkości 76 MW wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na sztuczne oświetlenie, a kolejne 50 MW — z wytwarzaniem energii elektrycznej przez panele słoneczne w tym czasie.

Harmonogram pracy i nauki

Z powodu utrzymania czasu letniego rozpoczęcie zajęć szkolnych i dnia pracy na Kubie zostanie przesunięte o 30 minut później — od 1 listopada 2026 roku do 14 marca 2027 roku. We wspólnym oświadczeniu ministerstw wskazano, że pracodawcy mogą uzgadniać inny harmonogram ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia nie ulegną zmianie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po przejściu Stanów Zjednoczonych na czas standardowy 1 listopada Hawana będzie wyprzedzać Miami, Nowy Jork i Waszyngton o godzinę. Różnica ta utrzyma się do 14 marca 2027 roku, gdy Stany Zjednoczone ponownie przejdą na czas letni.

Niedobór mocy

Państwowa spółka energetyczna Unión Eléctrica prognozowała na wieczór 24 października dostępną moc na poziomie 1015 MW przy maksymalnym popycie wynoszącym 2850 MW. Oczekiwany deficyt wynosił 1835 MW, a prognozowany zakres wyłączeń — 1865 MW.

Największy niedobór generacji 23 października, według operatora, osiągnął 1787 MW o 20:00. Kubańskie ministerstwa powiązały brak paliwa dla elektrowni z zaostrzeniem amerykańskich sankcji. Decyzja dotycząca czasu ma na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a źródło nie informuje o nowych dostawach paliwa.

Czytaj nas na