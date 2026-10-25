古巴将维持夏令时至2027年11月7日，时钟将比标准时间快一小时。在晚间时段电力短缺的背景下，该国能源和矿业部以及劳动和社会保障部作出了这一决定。The Rio Times报道。

古巴各部委估计，延长夏令时将能够避免晚间用电高峰期间最多126兆瓦的额外停电。其中，76兆瓦与减少人工照明需求有关，另外50兆瓦与该时段太阳能电池板发电有关。

工作和学习时间安排

由于维持夏令时，古巴学校上课和工作日的开始时间将推迟30分钟，从2026年11月1日至2027年3月14日。两部委的联合声明指出，雇主可与工会协商不同的时间安排，工资不会改变。

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美国于11月1日转为标准时间后，哈瓦那将比迈阿密、纽约和华盛顿快一小时。这一时差将持续至2027年3月14日，届时美国将再次转为夏令时。

容量短缺

国家电力公司Unión Eléctrica预测，10月24日晚的可用容量为1015兆瓦，最高需求为2850兆瓦。预计缺口为1835兆瓦，预计停电规模为1865兆瓦。

据运营商数据，10月23日最大的发电缺口在20:00达到1787兆瓦。古巴各部委将发电厂燃料短缺与美国制裁的加强联系起来。有关时间的决定旨在降低电力消耗，而消息来源未报告新的燃料供应。

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