Куба сохранит летнее время до 7 ноября 2027 года, оставив часы на один час впереди стандартного времени. Такое решение приняли Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности и Министерство труда и социального обеспечения страны на фоне дефицита электроэнергии в вечерние часы. Об этом сообщает The Rio Times.

По оценке кубинских министерств, продление летнего времени позволит избежать до 126 МВт дополнительных отключений в период вечернего пика потребления. Из этого объема 76 МВт связывают со снижением потребности в искусственном освещении, еще 50 МВт — с производством электроэнергии солнечными панелями в это время.

График работы и учебы

Из-за сохранения летнего времени начало занятий в школах и рабочего дня на Кубе перенесут на 30 минут позже — с 1 ноября 2026 года до 14 марта 2027 года. В совместном заявлении министерств отмечается, что работодатели могут согласовывать другой график с профсоюзами, а оплата труда не изменится.

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После перехода США на стандартное время 1 ноября Гавана будет опережать Майами, Нью-Йорк и Вашингтон на один час. Такая разница сохранится до 14 марта 2027 года, когда США снова перейдут на летнее время.

Дефицит мощности

Национальная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica прогнозировала на вечер 24 октября доступную мощность на уровне 1015 МВт при максимальном спросе 2850 МВт. Ожидаемый дефицит составлял 1835 МВт, а прогнозируемый объем отключений — 1865 МВт.

Наибольший дефицит генерации 23 октября, по данным оператора, достиг 1787 МВт в 20:00. Кубинские министерства связали нехватку топлива для электростанций с ужесточением американских санкций. Решение относительно времени направлено на снижение потребления электроэнергии, а источник не сообщает о новых поставках топлива.

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