Правительство Колумбии объявило о пакете объемом 2,7 трлн колумбийских песо, или около 855 млн долларов, для снижения риска отключений электроэнергии в период Эль-Ниньо. План предусматривает финансирование энергетических компаний, увеличение импорта газа, изменения в работе плотины Итуанго и стимулы для потребителей, которые будут экономить электроэнергию, сообщает The Rio Times.

Часть финансирования требует одобрения

Из заявленной суммы правительство просит Конгресс Колумбии в ускоренном порядке направить из бюджета 2026 года 1,2 трлн песо, примерно 380 млн долларов. Еще 1,5 трлн песо, или около 475 млн долларов, уже обязались направить на нужды энергетического сектора.

Пресс-секретарь президента Миллер Сото также сообщил о намерении увеличить мощность терминала по импорту газа в Картахене на 58 млрд британских тепловых единиц в сутки. Отдельно власти планируют предоставить техническую гибкость для работы плотины Итуанго в департаменте Антиокия. Президент установил 31 декабря 2026 года в качестве крайнего срока для основных мер.

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Низкий уровень воды и более дорогая тепловая генерация

Колумбийский метеорологический институт IDEAM объявил об Эль-Ниньо 8 октября и оценил вероятность того, что явление будет оставаться сильным или очень сильным как минимум до марта 2027 года, в 83%. Эль-Ниньо обычно приносит в Колумбию более сухую погоду, что создает дополнительное давление на гидроэнергетику страны.

По данным оператора энергорынка XM, 23 октября 2026 года водохранилища имели 76,5% полезного объема воды, тогда как годом ранее этот показатель составлял 83,4%. Доля тепловых электростанций в производстве электроэнергии 21 октября достигла 38,8% против 9,7% годом ранее. В сентябре средняя спотовая цена электроэнергии выросла на 126% в годовом выражении — до 688 песо за киловатт-час.

Скидки за экономное потребление

В рамках программы экономии потребители, которые сократят использование электроэнергии более чем на 10% от индивидуального целевого уровня, могут получить скидку в счетах. Те, кто превысит целевой показатель более чем на 10%, будут платить надбавку. Энергетический регулятор CREG сообщил, что 81,4% из 5,2 млн потребителей на рынках, охваченных отчетностью, экономили электроэнергию или не превысили установленный лимит.

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