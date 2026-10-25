Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана заявил в Кейптауне, что регуляторная система, конституционная архитектура, ограниченные возможности государственных органов и коррупция являются препятствиями для инвестиций и экономического роста. Как сообщает TimesLIVE, в качестве примера он назвал трудности с разведкой газа в стране.

Во время встречи с главным экономистом RMB Исаахом Млангой министр сказал, что компании, которые впоследствии обнаружили газ в Намибии, сначала проводили разведочные работы в ЮАР. По его словам, они столкнулись с неоднократными юридическими оспариваниями по экологическим вопросам, после чего отказались от работ и продолжили их в Намибии.

Длительные согласования и судебные процессы

Ассоциация офшорной нефтяной промышленности ЮАР в июле заявляла, что длительные процедуры согласования и судебные разбирательства способствовали остановке офшорной разведки, несмотря на открытия последнего десятилетия. Представитель ассоциации Ниалл Крамер отмечал, что в некоторых других африканских странах разрешение на офшорную разведку можно получить за три—девять месяцев, тогда как в ЮАР этот процесс может занимать до пяти лет.

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Организация призвала создать специализированные суды для более быстрого рассмотрения споров, касающихся офшорной разведки. Годонгвана сообщил, что генеральный директор Казначейства Данкан Питерсе поднимал перед департаментом юстиции вопрос о возможности создания экологических судов. В то же время министр не объявил о решении учредить такие институты.

Уход компаний и риск дефицита газа

Не все случаи сворачивания проектов были связаны с юридическими оспариваниями. В июле 2024 года TotalEnergies объявила о выходе из офшорного блока 11B/12B у южного побережья ЮАР, где в скважинах Brulpadda и Luiperd в 2019 и 2020 годах обнаружила природный газ и связанные с ним жидкие углеводороды. Компания объяснила это решение экономическими трудностями добычи и сбыта газа на южноафриканском рынке; до этого из проекта вышла CNR International.

Задержки в развитии внутренних газовых ресурсов усиливают обеспокоенность будущими поставками. ЮАР ожидает возможного прекращения трубопроводных поставок газа с мозамбикских месторождений Панде и Темане к середине 2028 года. Представители отрасли также предупреждали парламентский комитет, что фрагментированная политика и регуляторная неопределенность затягивают решения относительно ожидаемого дефицита газа.

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