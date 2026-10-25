Годонгвана заявив про регуляторні бар’єри для газорозвідки в ПАР — TimesLIVE

Міністр фінансів ПАР Енох Годонгвана заявив у Кейптауні, що регуляторна система, конституційна архітектура, обмежена спроможність державних органів і корупція є перешкодами для інвестицій та економічного зростання. Як повідомляє TimesLIVE, прикладом він назвав труднощі з розвідкою газу в країні.

Під час зустрічі з головним економістом RMB Ісаахом Млангою міністр сказав, що компанії, які згодом виявили газ у Намібії, спершу проводили розвідувальні роботи в ПАР. За його словами, вони зіткнулися з неодноразовими юридичними оскарженнями з екологічних питань, після чого відмовилися від робіт і продовжили їх у Намібії.

Тривалі погодження та судові процеси

Асоціація офшорної нафтової промисловості ПАР у липні заявляла, що тривалі процедури погодження та судові розгляди сприяли зупиненню офшорної розвідки, попри відкриття останнього десятиліття. Речник асоціації Ніалл Крамер зазначав, що в деяких інших африканських країнах дозвіл на офшорну розвідку можна отримати за три—дев’ять місяців, тоді як у ПАР цей процес може тривати до п’яти років.

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Організація закликала створити спеціалізовані суди для швидшого розгляду спорів щодо офшорної розвідки. Годонгвана повідомив, що генеральний директор Казначейства Данкан Пітерсе порушував перед департаментом юстиції питання про можливість створення екологічних судів. Водночас міністр не оголосив про рішення заснувати такі інституції.

Вихід компаній і ризик дефіциту газу

Не всі випадки згортання проєктів були пов’язані з юридичними оскарженнями. У липні 2024 року TotalEnergies оголосила про вихід з офшорного блоку 11B/12B біля південного узбережжя ПАР, де у свердловинах Brulpadda та Luiperd у 2019 і 2020 роках виявила природний газ і пов’язані з ним рідкі вуглеводні. Компанія пояснила рішення економічними труднощами видобутку та збуту газу на південноафриканському ринку; до цього з проєкту вийшла CNR International.

Затримки з розвитком внутрішніх газових ресурсів посилюють занепокоєння щодо майбутніх поставок. ПАР очікує можливого припинення трубопровідних постачань газу з мозамбіцьких родовищ Панде і Темане до середини 2028 року. Галузеві представники також попереджали парламентський комітет, що фрагментована політика та регуляторна невизначеність затягують рішення щодо очікуваного дефіциту газу.

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