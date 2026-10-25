Minister finansów RPA Enoch Godongwana oświadczył w Kapsztadzie, że system regulacyjny, architektura konstytucyjna, ograniczone możliwości organów państwowych i korupcja stanowią przeszkody dla inwestycji oraz wzrostu gospodarczego. Jak podaje TimesLIVE, jako przykład wskazał trudności z poszukiwaniem gazu w kraju.

Podczas spotkania z głównym ekonomistą RMB Isaakiem Mhlangą minister powiedział, że firmy, które później odkryły gaz w Namibii, początkowo prowadziły prace poszukiwawcze w RPA. Według niego napotkały one wielokrotne zaskarżenia prawne w kwestiach środowiskowych, po czym zrezygnowały z prac i kontynuowały je w Namibii.

Długotrwałe procedury zatwierdzania i postępowania sądowe

Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego Offshore oświadczyło w lipcu, że długotrwałe procedury zatwierdzania i postępowania sądowe przyczyniły się do wstrzymania poszukiwań offshore, pomimo odkryć z ostatniej dekady. Rzecznik stowarzyszenia Niall Kramer zaznaczył, że w niektórych innych krajach afrykańskich zezwolenie na poszukiwania offshore można uzyskać w ciągu trzech–dziewięciu miesięcy, podczas gdy w RPA proces ten może trwać do pięciu lat.

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Organizacja wezwała do utworzenia wyspecjalizowanych sądów w celu szybszego rozpatrywania sporów dotyczących poszukiwań offshore. Godongwana poinformował, że dyrektor generalny Skarbu Państwa Duncan Pieterse poruszał przed departamentem sprawiedliwości kwestię możliwości utworzenia sądów środowiskowych. Jednocześnie minister nie ogłosił decyzji o powołaniu takich instytucji.

Wyjście firm i ryzyko niedoboru gazu

Nie wszystkie przypadki wycofywania projektów były związane z zaskarżeniami prawnymi. W lipcu 2024 roku TotalEnergies ogłosił wyjście z morskiego bloku 11B/12B u południowych wybrzeży RPA, gdzie w odwiertach Brulpadda i Luiperd w 2019 i 2020 roku odkrył gaz ziemny oraz powiązane z nim ciekłe węglowodory. Firma wyjaśniła tę decyzję ekonomicznymi trudnościami w wydobyciu i sprzedaży gazu na rynku południowoafrykańskim; wcześniej z projektu wycofała się CNR International.

Opóźnienia w rozwoju krajowych zasobów gazu zwiększają obawy o przyszłe dostawy. RPA oczekuje możliwego wstrzymania dostaw gazu rurociągami ze złóż Pande i Temane w Mozambiku do połowy 2028 roku. Przedstawiciele branży ostrzegali również komisję parlamentarną, że rozdrobniona polityka i niepewność regulacyjna opóźniają decyzje dotyczące spodziewanego niedoboru gazu.

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