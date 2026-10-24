Egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych oraz amerykańska firma energetyczna Chevron poinformowały o pozytywnych wynikach odwiertu oceniającego gazowego odwiertu Nargis-2 na Morzu Śródziemnym. Jak podaje Asharq Al-Awsat, wiercenia rozpoczęto w maju z udziałem Chevronu, jego partnerów oraz Egipskiego Holdingu Gazu Ziemnego EGAS.

Nowe warstwy gazonośne

Odwiert Nargis-2 potwierdził kontynuację gazonośnych zbiorników, które wcześniej wykryto na Nargis-1. Ponadto podczas prac znaleziono kolejną warstwę gazonośną o korzystnych właściwościach. Według ministerstwa umożliwia to kontynuowanie oceny zasobów gazu na tym obszarze oraz możliwości jego zagospodarowania.

Odwiert osiągnął głębokość ponad 5 tys. metrów. Wyniki oceny wskazują na obecność gazonośnych zbiorników o efektywnej miąższości do 35 metrów. Ministerstwo zaznaczyło, że dane te są pozytywnym sygnałem dla dalszych badań technicznych ogólnego potencjału odkrycia i wariantów jego zagospodarowania.

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Ocena odkrycia Nargis

Odkrycia gazu Nargis dokonano w 2022 roku. Wiercenie Nargis-2 miało na celu określenie skali tego odkrycia, a także przetestowanie głębszych formacji geologicznych, w tym warstw o wysokich temperaturach i ciśnieniu.

Egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych postrzega przyspieszenie zagospodarowania niezagospodarowanych odkryć gazu jako część strategii zwiększenia krajowego wydobycia gazu ziemnego. Operatorem morskiej koncesji Nargis jest Chevron, a jego partnerami są włoskie Eni, Mubadala ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz egipska Tharwa Petroleum Company.

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