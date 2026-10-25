尼泊尔能源、水资源和灌溉部决定向私营企业发放意向书，以便其为跨境电力贸易做准备。不过，这些企业只有在修订1992年《电力法》并获得相关许可证后，才能购买或出售电力，据《加德满都邮报》报道。

为市场准备而发放的意向书

意向书是一种初步许可，使企业能够研究市场、寻找潜在合作伙伴并评估投资机会。能源部长比拉吉·巴克塔·什雷斯塔表示，私营企业不仅能够参与发电，也能够参与国际电力贸易。

已有12家公司申请此类意向书，其中包括Nepal Power Exchange、NIFRA Trading and Energy Exchange、Green Energy Power Trading和Trans Asia Power Trading。相关文件最长有效期为两年，企业必须每三个月向该部提交进展报告。

意向书并不赋予企业签订电力购买协议、预留电网输电容量或使用输电系统开放接入的权利。该部还强调，这份文件并不保证自动获得许可证，国家也不会对企业达成的安排承担责任。

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法律和技术限制

该部已启动修订《电力法》的程序，以为向私营贸易商发放许可证建立法律依据。法案草案已提交法律部审批，随后须由内阁批准。

目前，尼泊尔电力局是尼泊尔与印度之间跨境电力贸易唯一正式指定的协调机构。尼泊尔还通过印度的输电基础设施向孟加拉国出口水电。

尼泊尔独立发电商协会代表乌塔姆·博隆·拉马指出，企业还需要获得印度的批准并取得电网接入。即使获得尼泊尔许可证，通过电力交易所出口仍需依照印度中央电力局制定的跨境贸易规则获得许可。

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