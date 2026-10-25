W Nepalu Ministerstwo Energii, Zasobów Wodnych i Irygacji zdecydowało o wydawaniu prywatnym firmom listów intencyjnych w celu przygotowania się do transgranicznego handlu energią elektryczną. Jednocześnie firmy te będą mogły kupować lub sprzedawać energię elektryczną dopiero po wprowadzeniu zmian do ustawy o energii elektrycznej z 1992 roku oraz uzyskaniu odpowiednich licencji, informuje Kathmandu Post.

Listy służące przygotowaniu do rynku

List intencyjny jest wstępnym zezwoleniem, które umożliwia przedsiębiorstwom badanie rynku, poszukiwanie potencjalnych partnerów i ocenę możliwości inwestycyjnych. Według ministra energii Biraja Bhakty Shresthy prywatne firmy będą mogły uczestniczyć nie tylko w wytwarzaniu energii elektrycznej, lecz także w jej handlu międzynarodowym.

O takie listy wystąpiło 12 firm, w tym Nepal Power Exchange, NIFRA Trading and Energy Exchange, Green Energy Power Trading i Trans Asia Power Trading. Dokumenty będą ważne maksymalnie przez dwa lata, a firmy będą musiały co trzy miesiące składać ministerstwu raporty z postępów.

Listy intencyjne nie dają prawa do zawierania umów kupna energii elektrycznej, rezerwowania przepustowości sieci ani korzystania z otwartego dostępu do systemów przesyłowych. Ministerstwo podkreśliło również, że dokument ten nie gwarantuje automatycznego uzyskania licencji, a państwo nie będzie ponosić odpowiedzialności za porozumienia zawarte przez firmy.

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Ograniczenia prawne i techniczne

Ministerstwo rozpoczęło już procedurę zmiany ustawy o energii elektrycznej, aby stworzyć podstawę prawną do licencjonowania prywatnych traderów. Projekt ustawy przekazano do Ministerstwa Prawa w celu uzgodnienia, po czym musi go zatwierdzić Rada Ministrów.

Obecnie jedynym oficjalnie wyznaczonym koordynatorem transgranicznego handlu energią elektryczną między Nepalem a Indiami jest Nepal Electricity Authority. Nepal eksportuje również energię wodną do Bangladeszu przez indyjską infrastrukturę przesyłową.

Uttam Bholon Lama, przedstawiciel Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Energii Elektrycznej Nepalu, zaznaczył, że firmy potrzebują także zgód Indii i dostępu do sieci elektroenergetycznej. Nawet po uzyskaniu nepalskiej licencji eksport za pośrednictwem giełdy energii będzie wymagał zezwolenia zgodnie z zasadami handlu transgranicznego ustanowionymi przez Centralny Urząd Energii Elektrycznej Indii.

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