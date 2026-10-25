В Непале Министерство энергетики, водных ресурсов и ирригации решило выдавать частным компаниям письма о намерениях для подготовки к трансграничной торговле электроэнергией. При этом покупать или продавать электроэнергию такие компании смогут только после внесения изменений в Закон об электроэнергетике 1992 года и получения соответствующих лицензий, сообщает Kathmandu Post.

Письма для подготовки к рынку

Письмо о намерениях является предварительным разрешением, которое позволяет бизнесу изучать рынок, искать потенциальных партнеров и оценивать инвестиционные возможности. По словам министра энергетики Бираджа Бхакты Шрештхи, частные компании смогут участвовать не только в производстве электроэнергии, но и в международной торговле ею.

На получение таких писем подали заявки 12 компаний, среди которых Nepal Power Exchange, NIFRA Trading and Energy Exchange, Green Energy Power Trading и Trans Asia Power Trading. Документы будут действовать максимум два года, а компании должны будут каждые три месяца подавать министерству отчеты о прогрессе.

Письма о намерениях не дают права заключать соглашения о покупке электроэнергии, резервировать пропускную способность сетей или пользоваться открытым доступом к системам передачи. Министерство также подчеркнуло, что этот документ не гарантирует автоматического получения лицензии, а государство не будет нести ответственности за договоренности, заключенные компаниями.

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Законодательные и технические ограничения

Министерство уже начало процедуру внесения изменений в Закон об электроэнергетике, чтобы создать правовую основу для лицензирования частных трейдеров. Законопроект передали в Министерство права для согласования, после чего его должен одобрить Кабинет министров.

В настоящее время единственным официально определенным координатором трансграничной торговли электроэнергией между Непалом и Индией является Nepal Electricity Authority. Непал также экспортирует гидроэлектроэнергию в Бангладеш через индийскую передающую инфраструктуру.

Представитель Ассоциации независимых производителей электроэнергии Непала Уттам Бхолон Лама отметил, что компаниям также необходимы одобрения Индии и доступ к электросети. Даже после получения непальской лицензии для экспорта через энергетическую биржу потребуется разрешение в соответствии с правилами трансграничной торговли, установленными Центральным управлением электроэнергетики Индии.

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