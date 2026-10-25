W Pakistanie Urząd Rozwoju Zasobów Wodnych i Energetycznych Wapda zawarł z konsorcjum Power China-IKAN kontrakt o wartości 133,18 mld rupii pakistańskich na dostawę i instalację wyposażenia hydromechanicznego dla projektu zapory Diamer-Bhasha. Umowę podpisano w Lahaurze, informuje Dawn.

Wyposażenie dla zapory

Kontrakt HM-1 obejmuje wyposażenie hydromechaniczne oraz hydrauliczne konstrukcje stalowe. Przewiduje produkcję, dostawę i montaż śluz oraz konstrukcji stalowych do kontrolowania przepływów wody na zaporze.

Wyposażenie zostanie zainstalowane w tunelach płuczących na obu brzegach, obiektach ujęcia wody elektrowni oraz upustach wody zapory. Kontrakt obejmuje również stalowe wykładziny, systemy podnoszenia i pompowania oraz powiązane prace elektryczne.

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Parametry projektu

W imieniu Wapda dokument podpisał Arif Ali, główny inżynier i dyrektor projektu zapory Diamer-Bhasha. W imieniu wspólnego przedsiębiorstwa podpis złożył jego upoważniony przedstawiciel Lin Jianke. W ceremonii uczestniczyli również przewodniczący Wapda, emerytowany generał porucznik Muhammad Saeed, przedstawiciele Diamer-Bhasha Development Company, konsorcjum oraz konsultanci.

Zapora jest budowana na rzece Indus, 40 kilometrów poniżej Chilas. Po ukończeniu jej całkowita pojemność wyniesie 8,1 mln akro-stóp, a moc zainstalowana elektrowni — 4 500 megawatów.

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