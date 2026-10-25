В Пакистане Управление водных и энергетических ресурсов Wapda заключило с консорциумом Power China-IKAN контракт стоимостью 133,18 млрд пакистанских рупий на поставку и установку гидромеханического оборудования для проекта плотины Диамер-Бхаша. Соглашение подписали в Лахоре, сообщает Dawn.

Оборудование для плотины

Контракт HM-1 охватывает гидромеханическое оборудование и гидравлические стальные конструкции. Он предусматривает изготовление, поставку и монтаж шлюзов и стальных конструкций для контроля водных потоков на плотине.

Оборудование установят в промывных туннелях на обоих берегах, водозаборных сооружениях электростанции и водовыпусках плотины. Контракт также охватывает стальную облицовку, подъемные и насосные системы, а также связанные с ними электротехнические работы.

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Параметры проекта

От имени Wapda документ подписал главный инженер и директор проекта плотины Диамер-Бхаша Ариф Али. От совместного предприятия подпись поставил его уполномоченный представитель Линь Цзянькэ. На церемонии также присутствовали председатель Wapda в отставке генерал-лейтенант Мухаммад Саид, представители компании Diamer-Bhasha Development Company, консорциума и консультанты.

Плотину строят на реке Инд в 40 километрах ниже по течению от Чиласа. После завершения ее общая вместимость составит 8,1 млн акро-футов, а установленная мощность электростанции — 4 500 мегаватт.

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