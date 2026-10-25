Wapda уклала контракт на 133 млрд рупій для греблі Діамер-Бхаша — Dawn

У Пакистані Управління водних і енергетичних ресурсів Wapda уклало з консорціумом Power China-IKAN контракт вартістю 133,18 млрд пакистанських рупій на постачання та встановлення гідромеханічного обладнання для проєкту греблі Діамер-Бхаша. Угоду підписали в Лахорі, повідомляє Dawn.

Обладнання для греблі

Контракт HM-1 охоплює гідромеханічне обладнання та гідравлічні сталеві конструкції. Він передбачає виготовлення, постачання і монтаж шлюзів та сталевих конструкцій для контролю водних потоків на греблі.

Обладнання встановлять у промивних тунелях на обох берегах, водозабірних спорудах електростанції та водовипусках греблі. Контракт також охоплює сталеве облицювання, підіймальні й насосні системи та пов’язані електротехнічні роботи.

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Параметри проєкту

Від імені Wapda документ підписав головний інженер і директор проєкту греблі Діамер-Бхаша Аріф Алі. Від спільного підприємства підпис поставив його уповноважений представник Лін Цзяньке. На церемонії також були присутні голова Wapda у відставці генерал-лейтенант Мухаммад Саїд, представники компанії Diamer-Bhasha Development Company, консорціуму та консультантів.

Греблю будують на річці Інд за 40 кілометрів нижче за течією від Чіласа. Після завершення її загальна місткість становитиме 8,1 млн акр-футів, а встановлена потужність електростанції — 4 500 мегаватів.

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