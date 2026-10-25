Premier Singapuru Lawrence Wong oświadczył, że wszystkie strony, które zawarły komercyjne kontrakty na dostawy gazu, muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Oświadczenie padło po tym, jak Indonezja zaczęła ograniczać eksport gazu ziemnego do Singapuru, informuje Channel NewsAsia.

Ograniczenie dostaw

Indonezja zaczęła zmniejszać eksport gazu do Singapuru w sobotę. Indonezyjski regulator sektora wydobycia ropy i gazu SKK Migas wyjaśnił tę decyzję przekierowaniem większej ilości surowca na krajowe potrzeby energetyki.

Według singapurskiego Urzędu Rynku Energii ograniczenie wynosi 31 mln standardowych stóp sześciennych gazu dziennie. To mniej niż 2% całkowitego dziennego zapotrzebowania kraju na gaz.

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Stanowisko Singapuru

Wong zaznaczył, że singapurski importer gazu podejmie niezbędne kroki, aby chronić swoje prawa i interesy wynikające z zawartych kontraktów. Około 95% energii elektrycznej w kraju wytwarza się z gazu ziemnego, którego znaczne ilości dostarczane są rurociągami z Indonezji.

Według premiera Singapur przygotowywał się na ryzyko zakłóceń dostaw, inwestując w terminale do importu skroplonego gazu ziemnego z różnych krajów. Daje to państwu alternatywne możliwości w razie problemów z dostawami rurociągami.

Ocena energetyki jądrowej

Wong oświadczył również, że kraj musi rozważyć czystsze źródła energii elektrycznej, zdolne zapewnić niezawodne dostawy przez całą dobę, w tym energetykę jądrową. Od 2027 roku Singapur rozpocznie ocenę w ramach przeglądu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, aby określić zdolność kraju do podjęcia świadomej decyzji w sprawie wykorzystania energetyki jądrowej.

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