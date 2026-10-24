印尼削减对新加坡的天然气供应——Channel NewsAsia

10月24日，印度尼西亚开始削减对新加坡的天然气出口，将部分资源转用于满足国内电力行业需求。据Channel NewsAsia报道，印尼油气上游监管机构SKK Migas表示，涉及的天然气量为每日3100万标准立方英尺。

天然气转供国内市场

在总量中，每日1500万标准立方英尺天然气从纳土纳转供，另有1600万标准立方英尺来自苏门答腊。来自纳土纳的天然气将通过WNTS–Pulau Pemping–Batam管道供应给PLN Batam公司。来自苏门答腊的供应则通过TGI管道重新调配，以满足巴淡岛、民丹岛和苏门答腊的用电需求。

SKK Migas解释称，这一决定旨在确保用于发电的国内天然气供应可靠性。该监管机构援引印尼《石油和天然气法》第8条第1款，该条规定天然气应优先供国内使用。该机构还表示，将每日监测事态发展。

新加坡对天然气的依赖

新加坡通过管道从印度尼西亚和马来西亚获得天然气，也从国际供应商进口液化天然气。天然气用于生产该国约95%的电力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2025年，管道天然气占新加坡天然气进口总量的43%，液化天然气占57%。目前尚未说明此次削减将影响新加坡总供应量的多大份额，以及是否会影响发电或价格。

有关可能审查出口的表态

在开始削减出口的几天前，印尼下游工业与能源转型统筹部长巴赫利尔·拉哈达利亚表示，雅加达可能会审查对那些据他所说未对印尼表现出足够尊重的国家的能源出口。他没有点名具体国家。SKK Migas在回应中未将天然气转供与这些言论联系起来。

此前，巴赫利尔还曾表示，鉴于需要优先满足国内需求，可能不再延长与邻国的天然气出口合同。根据印尼国家通讯社安塔拉的数据，该国生产的天然气约30%出口，70%在国内使用。新加坡现行从印尼进口天然气的合同将于2028年底到期。

关注我们在