Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa złożyła wniosek w sprawie federalnej o ponowne rozpatrzenie zatwierdzenia wartego 6,2 mld dolarów morskiego parku wiatrowego Revolution Wind, położonego u wybrzeży stanu Rhode Island. Informuje o tym OilPrice.

Departament Spraw Wewnętrznych USA chce uzyskać prawo do cofnięcia zatwierdzenia planu budowy i eksploatacji projektu, wydanego trzy lata temu. Resort oświadczył, że konieczne jest ponowne ocenienie zgodności decyzji z amerykańską ustawą o gruntach zewnętrznego szelfu kontynentalnego.

Pozew przeciwko projektowi

Pozew w 2024 roku złożyła grupa Green Oceans, sprzeciwiająca się energetyce wiatrowej. Dotyczył on zezwolenia dla Revolution Wind oraz powiązanego projektu South Fork Wind.

W swoim wniosku Departament Spraw Wewnętrznych skrytykował również decyzję amerykańskiego Biura Zarządzania Energią Oceaniczną, podjętą w 2023 roku. Zdaniem resortu biuro niewystarczająco wyjaśniło, w jaki sposób potencjalny wpływ projektu jest zgodny z jego obowiązkiem zapewnienia innych sposobów wykorzystania amerykańskich wód, w tym rybołówstwa i rekreacji.

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Stan budowy

Moc Revolution Wind wynosi 704 MW. Według publikacji park wiatrowy dostarcza energię elektryczną do Nowej Anglii od marca 2026 roku, a jego pełne uruchomienie planowane jest do końca roku. Po pełnym uruchomieniu obiekt ma dostarczać energię elektryczną do około 350 tys. gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Duńska firma energetyczna Ørsted, która rozwija projekt, do chwili publikacji nie skomentowała wniosku. Departament Spraw Wewnętrznych oświadczył, że realizuje harmonogram składania dokumentów procesowych, a tego kroku nie należy interpretować jako zmiany podejścia resortu do morskiej energetyki wiatrowej.

W styczniu federalny sędzia Royce Lamberth orzekł, że przedstawione przez rząd dowody dotyczące możliwego wpływu turbin na działanie wojskowych radarów są niewystarczające, aby wstrzymać prace nad projektem. Sędzia uwzględnił, że obiekt znajdował się już na zaawansowanym etapie i przeszedł kontrole organów obronnych oraz Biura Zarządzania Energią Oceaniczną.

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