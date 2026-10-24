Администрация президента США Дональда Трампа подала ходатайство в федеральном деле о пересмотре одобрения офшорной ветряной электростанции Revolution Wind стоимостью $6,2 млрд, расположенной у побережья штата Род-Айленд. Об этом сообщает OilPrice.

Министерство внутренних дел США стремится получить право отменить одобрение плана строительства и эксплуатации проекта, выданное три года назад. В ведомстве заявили о необходимости повторно оценить соответствие решения Закону США о землях внешнего континентального шельфа.

Иск против проекта

Иск в 2024 году подала группа Green Oceans, выступающая против ветроэнергетики. Он касался разрешения на Revolution Wind и связанного с ним проекта South Fork Wind.

В своем ходатайстве Министерство внутренних дел также раскритиковало решение Бюро управления океанической энергией США, принятое в 2023 году. По мнению ведомства, бюро недостаточно объяснило, как потенциальное воздействие проекта согласуется с его обязанностью обеспечивать другие виды использования американских вод, в частности рыболовство и рекреацию.

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Состояние строительства

Мощность Revolution Wind составляет 704 МВт. По данным издания, ветряная электростанция поставляет электроэнергию Новой Англии с марта 2026 года, а полностью запустить ее планируют до конца года. После полного запуска объект должен обеспечивать электроэнергией около 350 тысяч домохозяйств и предприятий.

Датская энергетическая компания Ørsted, которая разрабатывает проект, на момент публикации не комментировала ходатайство. В Министерстве внутренних дел заявили, что соблюдают график подачи процессуальных документов, и этот шаг не следует трактовать как изменение подхода ведомства к офшорной ветроэнергетике.

В январе федеральный судья Ройс Ламберт постановил, что предоставленных правительством доказательств возможного влияния турбин на работу военных радаров недостаточно для остановки работ над проектом. Судья учел, что объект уже находился на продвинутой стадии и прошел проверки оборонных органов и Бюро управления океанической энергией.

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