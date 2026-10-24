В Судане Союз транспортных палат, регулирующий общественные и частные транспортные услуги, в этом месяце повысил тарифы на междугородние автобусы на 40%, а на проезд в микроавтобусах — на 30%. Причиной стали дефицит и подорожание топлива, которые осложняют работу перевозчиков и увеличивают расходы пассажиров.

Как сообщает Al Jazeera, водитель микроавтобуса Азхари Мохамед из Порт-Судана работает с 6:00 до 21:00, однако из-за нехватки бензина два дня перевозит пассажиров, а третий проводит в очередях за топливом. По его словам, ожидание может длиться более пяти часов, а бензин нередко заканчивается еще до того, как подходит его очередь.

Очереди на заправках и расходы перевозчиков

Микроавтобус Мохамеда потребляет около 11 литров бензина в день, что стоит примерно 105 тысяч суданских фунтов. В Порт-Судане галлон бензина, или 3,8 литра, стоит 35 тысяч фунтов, а в штате Гезира к югу от Хартума — 40 тысяч фунтов.

После расходов на эксплуатацию автомобиля у водителя, по его подсчетам, остается около 50 тысяч суданских фунтов в день. Этих средств едва хватает на нужды его семьи, в которую входят жена и дочь-студентка.

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Подорожание поездок и товаров

Для жителей Порт-Судана более высокая стоимость транспорта стала отдельным финансовым бременем. Уборщица Азиза Ибрагим, содержащая четверых детей, работает трижды в неделю из-за расходов на дорогу. До начала войны поездка из ее района до главной транспортной станции стоила 700 суданских фунтов, тогда как теперь на отдельных маршрутах тариф вырос до 2–2,5 тысячи фунтов. На поездку на работу и обратно она тратит 11 тысяч фунтов в день, а ее месячная зарплата составляет 400 тысяч фунтов.

Война между Суданскими вооруженными силами и военизированными Силами быстрого реагирования началась 15 апреля 2023 года. По данным Программы развития ООН, она отбросила средние доходы населения Судана к уровню 1990-х годов. Министерство энергетики и нефти в прошлом году оценивало военные потери в 20 млрд долларов.

Всемирный банк сообщал, что атаки на нефтяное месторождение Балила нарушили поставки на нефтеперерабатывающий завод в Хартуме, который ранее обеспечивал около 60% спроса страны на бензин и сжиженный газ. Экономический аналитик Сиди Охадж также связывает сокращение предложения с государственными требованиями к импортерам нефтепродуктов, в частности с необходимостью внести 200 кг золота в Центральный банк и иметь собственные топливные хранилища.

Энергетический кризис отражается и на торговле. Продавец товаров по уходу за кожей Ахмед аль-Хадж из Омдурмана сообщил, что стоимость перевозки тонны товаров выросла на 30–50%. Доставка в пределах города, которая ранее стоила 5 тысяч суданских фунтов, теперь обходится в 10–12 тысяч, а поставки в другие штаты стали слишком дорогими.

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